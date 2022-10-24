Вставил зубы, отрастил кудри: Максим Галкин* на чужбине заметно преобразился и показал, как сейчас выглядит

Максим Галкин* вышел на связь с поклонниками в Сети и рассказал, что готовится к большому туру по США и Канаде. При этом, шоумен щеголял новыми зубами, отдохнувшим видом и пышными кудрями, которые успели у него отрасти с последней стрижки.
Рассказывая о грядущих выступлениях, Галкин* искрился счастьем, белоснежная улыбка не сходила с его лица – судя по всему, в Израиле он успел обновить виниры, которые оказались белее прежних. Только вот комментарии он почему-то закрыл для людей, хотя раньше подписчики могли писать ему все, что хотели.
Напомним, Галкин* сбежал из России весной и до сих пор не наведался в родную страну, в отличие от жены Аллы Пугачевой. Примадонна возвращалась в конце августа и даже отвела детей в третий класс. Но передумала и спешно забрала документы из школы, упаковала чемоданы, выставила замок на продажу и снова перебралась в Израиль.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Максим Галкин. Фото: соцсети