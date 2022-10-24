Наргиз сорвалась матами на Киркорова: «понаехал» в Узбекистан!

После этого звезда поняла, что смысла вести себя культурно нет вообще и можно «выпустить своего зверя» наружу. В ее социальные сети теперь могут заходить только люди с крепкими нервами, ибо потеря настроения там гарантирована – полные злобы посты льются здесь рекой.

Досталось даже Филиппу Киркорову, который вряд ли что-то сделал лично Наргиз. В свой аккаунт она поспешила выложить видео, на котором разражается матом на артиста только за то, что тот посмел вывесить свою афишу в Узбекистане.