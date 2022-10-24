Наргиз сорвалась матами на Киркорова: «понаехал» в Узбекистан!

Певица Наргиз перестала сдерживать себя окончательно, когда ее не пустили в Россию на таможне и отправили обратно в Узбекистан, откуда она смачно до этого поливала грязью страну. Видимо, знаменитость забыла, что именно на территории РФ она стала настоящей звездой и заработала состояние.
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После этого звезда поняла, что смысла вести себя культурно нет вообще и можно «выпустить своего зверя» наружу. В ее социальные сети теперь могут заходить только люди с крепкими нервами, ибо потеря настроения там гарантирована – полные злобы посты льются здесь рекой.
Досталось даже Филиппу Киркорову, который вряд ли что-то сделал лично Наргиз. В свой аккаунт она поспешила выложить видео, на котором разражается матом на артиста только за то, что тот посмел вывесить свою афишу в Узбекистане.
«Понаехали б****!» - орет на Филиппа Бедросовича Наргиз.