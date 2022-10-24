Сбежал, как и бабушка: стало известно местонахождение Никиты Преснякова

Пресняков в настоящее время, как и предполагали многие, находится в США. Как сообщает «Комсомольская правда», артист был замечен в одном из ночных заведений Лос-Анджелеса, один, без супруги. Да, сын Орбакайте и Преснякова уехал из страны, бросив здесь молодую жену Алену Краснову.

Сам Пресняков на связь по-прежнему не выходит. Судя по всему, пример ему подала знаменитая бабушка – Алла Борисовна покинула страну в конце сентября, вслед за ней поспешил и внук.