«Ему промыли мозги»: Андрей Аршавин высказался о младшем сыне от Юлии Барановской

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Андрей Аршавин добавил, что он не тренирует младшего сына, 10-летнего Арсения. И вовсе не потому, что живет с ним в разных городах.