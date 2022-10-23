Одна биологическая мама! Лазарев показал сына и дочь, похожих друг на друга как две капли

Сергей Лазарев поделился свежем микроблоге фото из личного альбома, показав, как сейчас выглядят его повзрослевшие дети от суррогатной мамы. Некоторыми подробностями о своих отпрысках певец делился еще в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Да и поклонники отмечают внешнее сходство между братом и сестрой.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В беседе с Кудрявцевой певец дал понять, что у его детей одна биологическая мама на двоих, но выносили малышей разные сурмамы.