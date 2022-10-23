«Меня называли дьяволом»: Мадонна рассказала, чем ей обязаны все современные звезды

21 октября исполнилось 30 лет с выхода первой книги певицы Мадонны под названием Sex. В ней было опубликовано множество фотографий эротического содержания с участием самой артистки и других знаменитостей. Издание попирало различные табу, в том числе на мастурбацию и гомосексуализм. Для 1992 года оно было весьма смелым.
И вот 63-летняя Мадонна вспомнила об этой книге в своей социальной сети.
«Следующие несколько лет я давала интервью недалеким людям, которые пытались пристыдить меня за то, что я раскрыла себя как женщину. Меня называли шлюхой, ведьмой, еретиком и дьяволом», - пишет певица.
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Однако этот смелый релиз, как и другие работы Мадонны, проложили путь для многих нынешних звезд, которые сегодня не боятся своей раскрепощенности, считает Мадонна.
«Теперь Карди Би может петь свою песню WAP. Ким Кардашьян может украсить обложку любого журнала своей голой задницей, а Майли Сайрус может кататься на разрушающем шаре. Пожалуйста, *** (стервочки, - Прим. авт.)», - обратилась артистка к своим коллегам по шоу-бизнесу.
Кстати, недавно Мадонна показала своего нового любовника, который даже младше ее дочери.