«Меня называли дьяволом»: Мадонна рассказала, чем ей обязаны все современные звезды

21 октября исполнилось 30 лет с выхода первой книги певицы Мадонны под названием Sex. В ней было опубликовано множество фотографий эротического содержания с участием самой артистки и других знаменитостей. Издание попирало различные табу, в том числе на мастурбацию и гомосексуализм. Для 1992 года оно было весьма смелым.

И вот 63-летняя Мадонна вспомнила об этой книге в своей социальной сети.

«Следующие несколько лет я давала интервью недалеким людям, которые пытались пристыдить меня за то, что я раскрыла себя как женщину. Меня называли шлюхой, ведьмой, еретиком и дьяволом», - пишет певица.

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