«Я боялась оставлять детей дома»: Хаматова рассказала, как жила в России до отъезда в Латвию

Отъезд Чулпан Хаматовой был одним из первых в череде побегов российских звезд за границу. Актриса также первой призналась, что это не «отпуск», а настоящая эмиграция.
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Люди из ее окружения рассказали, что Хаматова собрала чемоданы в Латвию спонтанно, неожиданно бросив все свои дела, особо не дав никаких указаний, как быть коллегам, связанным с ней трудовыми, общественными и деловыми обязательствами. Даже дочек к ней отправили позже.
Оказалось, что после февральских событий Чулпан Хаматова была в настоящем нервном потрясении, с которым не смогла справиться, приняв кардинальное решение.
«Я боялась дышать, выезжать в магазин и оставлять детей дома. Я боялась расставаться с ними на пять минут», — процитировал woman.ru Хаматову со ссылкой на латвийские СМИ,
По словам звезды, отъезд действительно вырвал ее из апатичного состояния. Сейчас она выходит на сцену рижского театра, но не скрывает, что была согласна в Прибалтике на любой труд, даже рабочей специальности – настолько ей было все равно.