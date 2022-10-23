«Я боялась оставлять детей дома»: Хаматова рассказала, как жила в России до отъезда в Латвию

Отъезд Чулпан Хаматовой был одним из первых в череде побегов российских звезд за границу. Актриса также первой призналась, что это не «отпуск», а настоящая эмиграция.

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Люди из ее окружения рассказали, что Хаматова собрала чемоданы в Латвию спонтанно, неожиданно бросив все свои дела, особо не дав никаких указаний, как быть коллегам, связанным с ней трудовыми, общественными и деловыми обязательствами. Даже дочек к ней отправили позже.