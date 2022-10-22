«Никто его здесь не знает»: Галкин* обманул американцев, но его вычислили

Признанный в России иноагентом Максим Галкин с начала этого года живет за границей. Юморист решил разорвать все связи со своей родиной, и теперь ездит по разным странам и высмеивает своих соотечественников.

На днях Галкин объявил о большом туре по США. Артист признался, что американцы разбирают билеты как пирожки. Якобы до выступления еще полгода, а ему приходится объявлять о дополнительных концертах.

«Хочу поблагодарить американскую публику за такой интерес к моим концертам. Мы сейчас ищем даты для дополнительных выступлений», - заявил он.

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Однако эксперты уверяют, что такие громкоголосые заявления Галкин* делает из-за пиара. Билеты продаются слабо, поэтому он искусственно вызывает ажиотаж в Сети.

«Я живу в США 25 лет, никто из моих американских знакомых не знает, кто такой Максим Галкин, - рассказываем местная жительница Ирина Teleptogramma.pro. - Только русские идут на его концерты, но только люди в возрасте. Молодежи даже русской он не интересен».

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.