На ком на самом деле хотел жениться Борис Моиссев

Борис Моисеев всю жизнь примерял на себе образ мужчины с нетрадиционной ориентацией. Однако однажды артист громко заявил, что это все лишь пиар для того, чтобы быстрее стать известным.

Оказывается, Моисеев любил американку Адель Тодд и даже хотел на ней жениться. Артист сделал предложение возлюбленной на свадьбе Игоря Крутого. Пять лет они прожили вместе.

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Но долго счастье им не суждено было построить. В итоге Адель и Борис расстались.

Моисеев мечтал о детях. К сожалению, Тодд не подарила ему наследника.