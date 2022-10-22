«Первый раз я попала сюда в 11 лет с «Чучело»: счастливая Орбакайте появилась на «Мосфильме»

После отъезда из России Аллы Пугачевой вокруг ее старшей дочери Кристины Орбакайте то и дело ходят слухи, что и она сбежала за границу. Звезда действительно периодически летает в Штаты, где живет ее дочка-школьница Клавдия, а также муж Михаил Земцов. Но вынуждена возвращаться, поскольку продолжает зарабатывать на родине.

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На этот раз артистка появилась на «Мосфильме». Она рассказала, что сейчас работает над новым кинопроектом – четвертой частью комедии «Любовь-морковь». И картина находится на стадии озвучания. Появившись в стенах киностудии, дочка Пугачевой предалась воспоминаниям.

«В святая святых – тон-студии «Мосфильма», в первый раз я попала сюда в 11 лет с «Чучело», a дальше и с многими любимыми ролями! Продолжаю создавать образы!» - рассказала актриса.

К слову, стало известно, что Кристина Орбакайте в этом году не примет участие в «Песне года». С чем связано такое решение, история умалчивает.