«Тебе тяжело открыть рот?»: Худяков призвал лишить Урганта всех гонораров

Сейчас отечественные знаменитости разделились на два лагеря. Одна часть артистов поддержала родную страну в сложное время, а другая — раскритиковала и сбежала за границу.

Нашлись и такие, кто предпочел отмолчаться. В их числе оказался Иван Ургант.

По мнению Романа Худякова, телеведущему стоит откровенно высказаться и пояснить скандальную историю с публикацией роликов о российских солдатах.

Экс-депутат предложил не платить артисту и не заказывать его выступления, пока он не объяснится с людьми.