«Едь обратно!»: явившуюся в Москву Викторию Боню посылают в Монако

Виктория Боня уже много лет живет со своей дочкой Анджелиной в Монако, поселившись в домике для гостей у своего экс-бойфренда Алекса Смерфита. Миллионер является отцом ее наследницы.
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Однако звезда периодически наведывается в Россию, чаще, чтобы навести марафет. На этот раз после тяжелого восхождения на вершину в Гималаях она решила привести себя в порядок именно в столице России. Начала она свой путь явно не совсем правильно, решив зайти с критики.
«Ну что, Москва изменилась за последние пару месяцев… Иногда возникает ощущение, что снова попала в 90-е. Есть такое?» — написала звезда в своих соцсетях, немало возмутив многих фолловеров.
Подписчики тут же стали советовать Боне вернуться туда, откуда приехала, раз ей не нравится здесь.
«Едь обратно! И хватит работать на другую публику!», «Такой бред. Где она изменилась, растет и развивается», «А что же вы тогда переехали в нее в свое время?», «На двух стульях усидеть хочет», «Боня очень любит приезжать в Россию: ногти, волосы, поесть вкусно. Но постоянно пренебрежительно говорит. Какие 90-? Какой бред», - возмущаются пользователи Сети.
В аккаунте Бони теперь подписчиков не унять. Скриншот: соцсети