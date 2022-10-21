«Едь обратно!»: явившуюся в Москву Викторию Боню посылают в Монако

Виктория Боня уже много лет живет со своей дочкой Анджелиной в Монако, поселившись в домике для гостей у своего экс-бойфренда Алекса Смерфита. Миллионер является отцом ее наследницы.

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Однако звезда периодически наведывается в Россию, чаще, чтобы навести марафет. На этот раз после тяжелого восхождения на вершину в Гималаях она решила привести себя в порядок именно в столице России. Начала она свой путь явно не совсем правильно, решив зайти с критики.

«Ну что, Москва изменилась за последние пару месяцев… Иногда возникает ощущение, что снова попала в 90-е. Есть такое?» — написала звезда в своих соцсетях, немало возмутив многих фолловеров.

Подписчики тут же стали советовать Боне вернуться туда, откуда приехала, раз ей не нравится здесь.