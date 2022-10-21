Обнял нежно, и рука в руке: вдова Кобзона засветилась с новым мужчиной

71-летняя Нелли Кобзон, судя по всему, счастлива в личной жизни. Светская львица показалась в объятиях седовласого незнакомца, нежно сжимающего в своей ладони ее руку. Проявления чувств попали в объектив камеры, и фото без задней мысли опубликовал друг семьи Кобзон Эммануил Виторган.

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Нелли Кобзон, стоит признать, женщина видная. Блондинка со стройной фигурой всегда привлекала внимание мужской половины поклонников. После смерти мужа четыре года назад вдова не заперлась в четырех стенах, а продолжила выходить в свет, встречаться с друзьями, организовывать мероприятия. То есть всегда навиду. Поэтому неудивительно, что кто-то смог покорить ее сердце.