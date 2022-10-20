«Остальные — ужас»: Пригожин назвал имена адекватных российских артистов

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети

В шоу-бизнесе развелось очень много публичных личностей, которые «звездят».

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в нашем шоу-бизнесе мало адекватных артистов. Как только у человека появляются деньги и власть, то с ним приходится знакомиться заново.

«В числе самых нормальных, с кем мне было комфортно и предельно понятно, с кем я не потерял деньги, я могу назвать только Вахтанга Кикабидзе и Валерию. Со всеми же остальными если я и не потерял, то в лучшем случае вышел в ноль», — заявил Пригожин в разговоре с Teleprogramma.pro.

Недавно стилист Александр Рогов признался, что устал от неадекватных так называемых звезд. По его словам, чем больше артист — тем меньше гонора.

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От себя добавим, что стоит актеру сняться в каком-либо сериале, то он тут же считает себя самым гениальным. Но это далеко не так. Как правило, такой человек ничего из себя не представляет.

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