«Остальные — ужас»: Пригожин назвал имена адекватных российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в нашем шоу-бизнесе мало адекватных артистов. Как только у человека появляются деньги и власть, то с ним приходится знакомиться заново.
«В числе самых нормальных, с кем мне было комфортно и предельно понятно, с кем я не потерял деньги, я могу назвать только Вахтанга Кикабидзе и Валерию. Со всеми же остальными если я и не потерял, то в лучшем случае вышел в ноль», — заявил Пригожин в разговоре с Teleprogramma.pro.
Недавно стилист Александр Рогов признался, что устал от неадекватных так называемых звезд. По его словам, чем больше артист — тем меньше гонора.
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От себя добавим, что стоит актеру сняться в каком-либо сериале, то он тут же считает себя самым гениальным. Но это далеко не так. Как правило, такой человек ничего из себя не представляет.