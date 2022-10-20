Пригожин сравнил молодых артистов с проститутками

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему на самом деле не работает с молодыми артистами. По его словам, многие чрезмерно «звездят» и строить бизнес с ними невозможно.
«Меня нередко спрашивают: «Почему вы не работаете с молодыми?» Но я не хочу целовать их в жопы. Артисты обижаются, когда я говорю: «Куда ни целуй, везде жопа», — заявил Пригожин в разговоре с Teleprogramma.pro.
Кроме того, Пригожин уточнил, что как только артист становится богатым и знаменитым — с ним приходится знакомиться заново.
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«Это как жена-проститутка, которая готова изменить тебе в любой день», — добавил продюсер.