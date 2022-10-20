«Наел хомячью пачку, смотреть страшно»: Солнцев высмеял Баскова

Популярный блогер Рустам Солнцев заявил о том, что новогодние «Голубые огоньки» в этом году будут не очень актуальны. По его мнению, в мире сложная ситуация и лучше в этот раз взять паузу.

«Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую «хомячью пачку». Страшно смотреть просто. Или, может быть, Лариса Долина с песней про зонт? Ну кто еще? Ах, Филипп, да, не узнал вас в гриме. Ну, что смеяться, ребята?» — заявил Солнцев в проекте «Загугли звезду» Teleprogramma.pro.

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Солнцев подчеркнул, что в Новый год, скорее всего, будет «нарезка из старого серпантина, которую и покажут».