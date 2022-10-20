«Гаденько»: Солнцев раскрыл правду о романе Муцениеце и Селиванова

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце недавно озадачила своих поклонников. Актрису сняли за страстным поцелуем со звездой «Реальных пацанов» Владимиром Селивановым. Разумеется, многие подумали, что актеры закрутили роман.

Однако блогер Рустам Солнцев в искренность чувств Муцениеце и Селиванова не верит. Он считает, что это обычный пиар.

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