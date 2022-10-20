Так выглядят дивы: 67-летняя Лариса Долина похвасталась изящной фигуркой в силуэтном платье

Певица, актриса и педагог Лариса Долина в сентябре отметила свое 67-летие. Между тем, выглядит звезда так, что пожилой женщиной ее назвать очень трудно.

В свои годы Лариса Александровна имеет фантастическую внешность и стройную фигуру, которую подчеркивает нарядами.

Лариса Долина обожает силуэтные платья, которые делают акцент на ее формах.