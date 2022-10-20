Так выглядят дивы: 67-летняя Лариса Долина похвасталась изящной фигуркой в силуэтном платье

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: соцсети

Певица Лариса Долина сумела добиться идеальных форм.

Певица, актриса и педагог Лариса Долина в сентябре отметила свое 67-летие. Между тем, выглядит звезда так, что пожилой женщиной ее назвать очень трудно.

В свои годы Лариса Александровна имеет фантастическую внешность и стройную фигуру, которую подчеркивает нарядами. 

Лариса Долина обожает силуэтные платья, которые делают акцент на ее формах.

На этот раз Лариса Долина поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена в голубом платье по фигуре.

Наряд делает акцент на талии Ларисы Александровны и нивелирует нюансы, которые звезда не хочет демонстрировать. Под снимком Лариса Долина рассказала, какой насыщенный ей предстоит день.

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Лариса Долина в силуэтном платье. Фото: соцсети

«Сегодня приму экзамены, вечером открою сценарий «Суинни Тодд», опять вникну, повторю и окунусь в атмосферу спектакля, который очень люблю. Люблю так же, как свою героиню — миссис Лаветт. 4 спектакля за 3 дня… Непросто, но это моя жизнь! А вам всем замечательного дня», — поделилась Лариса Долина.

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