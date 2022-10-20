Солнцев напомнил, как Пугачева приходила на концерт Земфиры в 90-е

Известный блогер Рустам Солнцев заявил о том, что Алла Пугачева и Земфира подружились не только в Израиле, как многие считают. По его словам, Примадонна уже приходила на концерт певицы в далекие 90-е годы.

«Где-то в году 1997-1998 у Земфиры вышел первый альбом. И тогда же у нее состоялся первый сольный концерт в «Олимпийском», куда пришла Алла. Она была весь концерт, и об этом написали светские хроникеры, музыкальные журналисты того времени. Это было событие!» - заявил Солнцев в проекте «Загугли звезду» Teleprogramma.pro.

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По мнению Солнцева, только потом их пути-дорожки разошлись. Да и Земфира перестала писать ту музыку, которая нравилась всем подряд.