Справилась с болью? Брежнева сделала новое заявление на фоне сообщений о разводе с Меладзе

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Вера Брежнева сопроводила публикацию в соцсети снимком, на котором запечатлелась с букетом цветов. Певица объявила, что сейчас чувствует себя намного лучше, и именно поэтому решилась записать новую песню.

«И цветы от моей суперкоманды, которая дождалась, пока музыка снова зазвучит в моей душе», — добавила Вера Брежнева.

Напомним, некоторое время назад певица Вера Брежнева целыми днями рассказывала поклонникам о том, что находится в подавленном состоянии. Причиной вполне мог стать разрыв с мужем, продюсером Константином Меладзе. Слухи о проблемах в звездной паре ходят давно и подтверждаются отсутствием хоть какого-то упоминания Брежневой о Меладзе на протяжении последних месяцев. Раньше за супругами такого не замечалось.