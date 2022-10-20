Справилась с болью? Брежнева сделала новое заявление на фоне сообщений о разводе с Меладзе

Певица Вера Брежнева дала понять, что впервые за долгое время чувствует себя вдохновленной. К вокалистке вернулось желание жить и создавать что-то новое. Судя по всему, Вера Брежнева сумела справиться с мучившей ее болью.
Накануне Вера Брежнева презентовала песню, которую исполнила на украинском языке. Поклонники, уже заждавшиеся от звезды новых композиций, живо отозвались на премьеру. Вера Брежнева вышла на связь, поблагодарив фанатов за поддержку.
«Читаю отзывы, комментарии, благодарю за все», — написала Вера Брежнева.
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Вера Брежнева сопроводила публикацию в соцсети снимком, на котором запечатлелась с букетом цветов. Певица объявила, что сейчас чувствует себя намного лучше, и именно поэтому решилась записать новую песню.
«И цветы от моей суперкоманды, которая дождалась, пока музыка снова зазвучит в моей душе», — добавила Вера Брежнева.
Напомним, некоторое время назад певица Вера Брежнева целыми днями рассказывала поклонникам о том, что находится в подавленном состоянии. Причиной вполне мог стать разрыв с мужем, продюсером Константином Меладзе. Слухи о проблемах в звездной паре ходят давно и подтверждаются отсутствием хоть какого-то упоминания Брежневой о Меладзе на протяжении последних месяцев. Раньше за супругами такого не замечалось.