На фоне слухов о разводе: Вера Брежнева взяла новый псевдоним

Певица Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе перебрались подальше от Киева, в Италию, где к ним летом присоединялась бывшая жена продюсера, Яна Сумм. Слухи о разводе звездной пары после этого усилились, и по сей день статус экс-солистки «ВИА Гры» доподлинно неизвестен. К тому же, артистка прекращала выступления, новых песен не записывала.

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Однако, вслед за другими своими украинскими коллегами Брежнева на днях возобновила музыкальную деятельность. И выпустила новую песню «Вышиванка» дуэтом с исполнительницей Tayanna. Они спели ее на украинском языке, а сама Брежнева взяла новый псевдоним – теперь она Vera.