«Вторую ночь подряд»: сияющая от счастья Екатерина Климова предстала с певцом Эмином в вагоне поезда

Екатерина Климова — одна из востребованных сегодня актрис. Она много снимается в кино и играет в театре.

Сейчас Екатерина Климова находится на гастролях по городам Сибири. Расстояния звезда преодолевает на поезде.

Случайными попутчиками красавицы-актрисы стали певец Эмин и продюсер Борис Рубиновский.

Оба мужчины, судя по всему, были в восторге от общения с Екатериной Климовой.

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