«Вторую ночь подряд»: сияющая от счастья Екатерина Климова предстала с певцом Эмином в вагоне поезда

Екатерина Климова — одна из востребованных сегодня актрис. Она много снимается в кино и играет в театре.
Сейчас Екатерина Климова находится на гастролях по городам Сибири. Расстояния звезда преодолевает на поезде.
Случайными попутчиками красавицы-актрисы стали певец Эмин и продюсер Борис Рубиновский.
Оба мужчины, судя по всему, были в восторге от общения с Екатериной Климовой.
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В микроблогах обоих появились снимки, на которых они предстали в компании Екатерины Климовой в вагоне поезда.
Актриса лучезарно улыбается, давая понять, что и она была рада провести время со звездой.
«Неожиданная встреча в поезде», — подписал кадр певец Эмин.
Екатерина Климова, Эмин и Борис Рубиновский. Фото: соцсети
Продюсер предпочел уточнить, что в обществе Екатерины Климовой они с Эмином провели две ночи.
«Уже вторую ночь подряд (Новосибирск — Омск и Омск — Тюмень), мы с Эмином путешествуем в поезде вместе с прекрасной актрисой, суперзвездой театра и кино Екатериной Климовой. Катюша, спасибо вам за теплое общение», — отметил Борис Рубиновский.