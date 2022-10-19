Вера Брежнева впервые в карьере запела на украинском языке (видео)

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: соцсети

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева записала новую песню в дуэте с украинской вокалисткой.

Певица Вера Брежнева анонсировала в микроблоге новую песню, которую исполнила в дуэте с Татьяной Решетняк.

Впервые в своей творческой карьере Вера Брежнева запела на украинском языке. До недавнего времени все свои хиты вокалистка исполняла исключительно на русском.

Новая композиция называется «Вышиванка». В микроблоге Вера Брежнева поделилась фрагментом видео, на котором исполняет песню.

«Встану я в воскресенье спозаранку

Подарю я милому вышиванку», — поет Вера Брежнева.

Поклонники признались, что им очень понравилась новая композиция. Она отличается от других песен Веры Брежневой особой лиричностью.

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Вместе с тем поклонники успели заметить, что новый трек Брежневой до боли напоминает песню на стихи поэта девятнадцатого века Ивана Сурикова о рябине, начинающейся со слов:

«Что шумишь, качаясь, тонкая рябина? Головой склоняясь до самого тына».

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