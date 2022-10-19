Вера Брежнева впервые в карьере запела на украинском языке (видео)

Певица Вера Брежнева анонсировала в микроблоге новую песню, которую исполнила в дуэте с Татьяной Решетняк.

Впервые в своей творческой карьере Вера Брежнева запела на украинском языке. До недавнего времени все свои хиты вокалистка исполняла исключительно на русском.

Новая композиция называется «Вышиванка». В микроблоге Вера Брежнева поделилась фрагментом видео, на котором исполняет песню.