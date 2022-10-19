«Дедушка решил нас вывезти»: сестра Жанны Фриске тайно покинула Россию с маленькой дочкой и отцом

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья Фриске, ранее рассказывала поклонникам, что планирует осенью вместе с маленькой дочкой Луной поехать в Санкт-Петербург.

Но планы молодой мамы по какой-то причине изменились. Наталья Фриске до последнего держала в секрете информацию о том, что на самом деле готовится уехать с малышкой за границу.

В микроблоге Наталья Фриске поделилась кадрами из аэропорта, сообщив, что только что прошла паспортный контроль. Вместе с дочкой и своим отцом Владимиром Фриске Наталья отправилась на море, не называя конкретного места. Но, скорее всего, речь идет о Турции.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».