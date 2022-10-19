«Я люблю Россию»: Милохин опроверг слухи об эмиграции

Недавно в Сети появились слухи о том, что Даня Милохин собирается эмигрировать в США. Поводом стала информация о том, что блогер решил воссоединиться с коллегами по Dream Team, которые сейчас находятся в Америке.

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В беседе с порталом «А теперь внимание!» Даня подтвердил, что действительно планирует отправиться за границу.