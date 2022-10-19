«Я люблю Россию»: Милохин опроверг слухи об эмиграции

Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Блогер подчеркнул, что не собирается покидать родную страну.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Даня Милохин собирается эмигрировать в США. Поводом стала информация о том, что блогер решил воссоединиться с коллегами по Dream Team, которые сейчас находятся в Америке.

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В беседе с порталом «А теперь внимание!» Даня подтвердил, что действительно планирует отправиться за границу.

«Я приеду к ним туда, мы поживем с ними какое-то время там, поснимаем, погуляем, покайфуем. Увидете нас снова вместе», — рассказал тиктокер. 

При этом Милохин подчеркнул, что поездка будет временной. Он заверил, что любит родную страну и не собирается покидать ее насовсем.

«Это моя Родина! Люди волнуются, когда я уезжаю. Ребята, я люблю Россию! Я здесь родился, это моя Родина. Я не смогу отсюда уехать навсегда», — поделился блогер.

Напомним, за последние несколько месяцев за границу перебрались несколько российских артистов. Самым обсуждаемым стал отъезд в Израиль Аллы Пугачевой. 

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