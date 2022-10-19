Пугачева уехала, а деньги из России капают: какой бизнес кормит артистку в Израиле

Во-вторых, супруг звезды продолжает работать. И, в-третьих, у Пугачевой остался бизнес в России, который приносит, может быть, и не грандиозный, но стабильный доход.

Многие помнят, как Алла Борисовна пробовала себя безуспешно в разных сферах: неудачно торговала чипсами, духами, вваливала деньги в финансовую пирамиду... Но уже в пенсионном возрасте знаменитость все-таки нашла свою нишу.

Продажа обуви под брендом с ее именем пошла вполне успешно — модели с удобной колодкой и на стабильном каблуке пользуются спросом, хоть и стоят 16-20 тысяч рублей.