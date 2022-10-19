Пугачева уехала, а деньги из России капают: какой бизнес кормит артистку в Израиле

Алла Пугачева.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Алла Борисовна уже в довольно зрелом возрасте стала успешна не только в творчестве, но и в классическом предпринимательстве.

Сейчас многие поклонники Аллы Пугачевой задаются вопросом: а на какие деньги она живет с мужем Максимом Галкиным* и детьми в Израиле? Об этом явно не стоит переживать. Во-первых, у Примадонны наверняка есть сбережения, которые обычным людям и не снились.

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Во-вторых, супруг звезды продолжает работать. И, в-третьих, у Пугачевой остался бизнес в России, который приносит, может быть, и не грандиозный, но стабильный доход.

Многие помнят, как Алла Борисовна пробовала себя безуспешно в разных сферах: неудачно торговала чипсами, духами, вваливала деньги в финансовую пирамиду... Но уже в пенсионном возрасте знаменитость все-таки нашла свою нишу.

Продажа обуви под брендом с ее именем пошла вполне успешно — модели с удобной колодкой и на стабильном каблуке пользуются спросом, хоть и стоят 16-20 тысяч рублей.

Вдохновленная успехом, народная артистка также освоила бизнес по производству авторских аксессуаров: вязаных шапок, шарфов, капоров, кожаных ремней, зонтов, ожерелий, пишет КП. Некоторые экземпляры стоят вполне демократично, а некоторые необоснованно дорого. Например, обычный вязаный капор из серой нити — 11 тысяч рублей.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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