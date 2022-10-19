Семенович рассказала, что увлекается сеансами гадалок: нумерология, Таро, астрология тоже в списке

«В какой-то момент этим серьезно увлекалась, однако окончательное решение по определенному вопросу принимаю исключительно я. Любой хороший поступок способен изменить судьбу в положительную сторону», — рассказала поклонникам звезда во время стрима.

Главным козырем в своей жизни Семенович считает умение оставаться на позитиве. А когда артистке тяжело, она устраивает медитацию и очень советует людям делать то же самое.

Согласитесь, это гораздо лучше, чем выливать плохое настроение на других. Вы согласны?