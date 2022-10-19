Семенович рассказала, что увлекается сеансами гадалок: нумерология, Таро, астрология тоже в списке

Анна Семенович.

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

При этом певица считает, что люди должны сами отвечать за свои поступки.

Анна Семенович призналась, что в наш век высоких технологий не прочь сходить к гадалке. Она верит в нумерологию, астрологию и гадания на картах Таро.

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«В какой-то момент этим серьезно увлекалась, однако окончательное решение по определенному вопросу принимаю исключительно я. Любой хороший поступок способен изменить судьбу в положительную сторону», — рассказала поклонникам звезда во время стрима.

Главным козырем в своей жизни Семенович считает умение оставаться на позитиве. А когда артистке тяжело, она устраивает медитацию и очень советует людям делать то же самое.

Согласитесь, это гораздо лучше, чем выливать плохое настроение на других. Вы согласны?

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