Вызывает шок! От имени Максима Галкина* объявлено о раздаче денег в Сети

В так называемом фанатском аккаунте, посвященном семье Аллы Пугачевой, от имени мужа Примадонны объявлено о якобы раздаче денег.
В микроблоге размещено видео с участием Максима Галкина*, которое он действительно выкладывал на своей странице. Вот только голоса пародиста не слышно, сверху наложена музыка — песня в исполнении Аллы Пугачевой.
Видео сопровождается текстом. Это якобы обращение Максима Галкина* к поклонникам, в котором говорится о том, что его счета в России скоро арестуют, а деньги заберут чиновники. Максим Галкин* якобы решил все раздать простым людям.
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«Все мои счета в России скоро арестуют. Я уже получаю новости от своих знакомых, что готовится проект закона о конфискации денежных средств иноагентов. Пока этого не произошло, я решил часть средств направить на помощь людям», — говорится в публикации.
К ней приложена ссылка, по которой можно перейти на сайт, где проводится некий розыгрыш призов.
Разумеется, Максим Галкин* не в курсе происходящего. А комментарии к публикации отключены, чтобы недобросовестных граждан никто не мог вывести на чистую воду.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.