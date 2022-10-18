Вызывает шок! От имени Максима Галкина* объявлено о раздаче денег в Сети

В так называемом фанатском аккаунте, посвященном семье Аллы Пугачевой, от имени мужа Примадонны объявлено о якобы раздаче денег.

В микроблоге размещено видео с участием Максима Галкина*, которое он действительно выкладывал на своей странице. Вот только голоса пародиста не слышно, сверху наложена музыка — песня в исполнении Аллы Пугачевой.

Видео сопровождается текстом. Это якобы обращение Максима Галкина* к поклонникам, в котором говорится о том, что его счета в России скоро арестуют, а деньги заберут чиновники. Максим Галкин* якобы решил все раздать простым людям.

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