Подруга Бузовой раскрыла тайну ее новой любви

Телеведущая Ольга Бузова намекнула, что у нее есть мужчина, который ее любит. Правда, имени таинственного незнакомца Ольга не назвала. Зато некоторые подробности романа телезвезды раскрыла подруга Бузовой – модель и телеведущая Ассоль.

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«Это хоккеист. Молодой, больше 25 лет, но молодой. Неженатый. Мы очень радуемся. Дело к свадьбе идет. Так что следите внимательно, скоро в ЗАГС поедут», - сказала она.

Ранее Ольга Бузова говорила, что выйдет замуж только за того, кого по-настоящему полюбит. Значит, к ней пришла любовь?