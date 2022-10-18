Больного Корчевникова постепенно убирают из эфира

Популярный актер Борис Корчевников много лет вел передачу «Судьба человека» на канале «Россия». Весной выход программы приостановили в связи со сложной мировой обстановкой. Теперь же он снова возвращается в эфир, но прежним формат уже не будет.

Если раньше «Судьба человека» шла час, то сейчас по времени ее сократили в три раза. На канале ситуацию не комментируют, а поклонники сами додумали, что, наверное, это связано с проблемами со здоровьем у Корчевникова.

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Кроме того, отныне передача называется «Жизнь и судьба».

Напомним, Корчевникову делали операцию по удалению опухоли в голове. Теперь для общения с гостями телеведущий пользуется слуховым аппаратом и специальным приложением в телефоне.