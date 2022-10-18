Дочери Валерия Меладзе открывают ресторан в центре Москвы

Старшие дочери 57-летнего исполнителя Валерия Меладзе, Инга и София, готовятся к открытию в Москве собственного ресторана и винного бара.
Новое заведение находится на Остоженке и примет первых посетителей в конце этого года. Руководить кухней ресторана сестры позвали известного шеф-повара.
В заведении будут готовить блюда по европейским рецептам.
Об этом в своем микроблоге сообщила младшая из трех дочерей Валерия Меладзе от первого брака, 19-летняя Арина Меладзе. Она — студентка медицинского вуза и, вероятно, очень рада за успехи старших сестер.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Валерий Меладзе с дочками от первой жены Ирины. Фото: соцсети
Напомним, всего у музыканта Валерия Меладзе шестеро детей. Три дочери были рождены в первом браке Меладзе с женой Ириной, два сына и дочь — во втором, с певицей и актрисой Альбиной Джанабаевой.