Дочери Валерия Меладзе открывают ресторан в центре Москвы

Старшие дочери 57-летнего исполнителя Валерия Меладзе, Инга и София, готовятся к открытию в Москве собственного ресторана и винного бара.

Новое заведение находится на Остоженке и примет первых посетителей в конце этого года. Руководить кухней ресторана сестры позвали известного шеф-повара.

В заведении будут готовить блюда по европейским рецептам.