Регина Тодоренко призналась, что дети сильно заболели

Телеведущая Регина Тодоренко приняла участие в новом сезоне популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Перед выступлением звезда рассказала журналисту Teleprogramma.pro, что недавно ее дети сильно болели.

«Сыновья недавно заболели, но я стараюсь их оздоравливать и радовать хорошим настроением и прокатами. Стараюсь все успеть. Мало, что успеваю. А еще хочется издать книгу сказок, и реализовать свой проект. Но пока я на «Ледниковом периоде», - заявила Тодоренко.

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Регина выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. В прошлом сезоне с ним танцевала Агата Муцениеце.