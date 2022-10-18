«На локтях стояла?»: у обнажившейся на людях Михеевой обнаружили странные отметины (фото)

Алла Михеева удивила своих подписчиков во «ВКонтакте» откровенной фотосессией. Ведущая «Вечернего Урганта» разделась до белья, раскрыв на животе рубаху.
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В таком виде телеведущая позировала перед зеркалом. Народ с удовольствием изучил неожиданные кадры Аллы Михеевой, обнаружив у нее на руках загадочные отметины.
«На локтях стояла?» - то ли пошутил, то ли на полном серьезе написал под снимком один из подписчиков Аллы Михеевой.
Алла Михеева. Скриншот: vk.com/alla_mikheeva