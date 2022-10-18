«На локтях стояла?»: у обнажившейся на людях Михеевой обнаружили странные отметины (фото)

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В таком виде телеведущая позировала перед зеркалом. Народ с удовольствием изучил неожиданные кадры Аллы Михеевой, обнаружив у нее на руках загадочные отметины.

«На локтях стояла?» - то ли пошутил, то ли на полном серьезе написал под снимком один из подписчиков Аллы Михеевой.