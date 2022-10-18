Киркоров — все: рейтинг самых востребованных звезд

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Некогда популярные артисты стали вдруг аутсайдерами, а вперед вырвались другие.

Известный организатор концертов Табриз Шахиди опубликовал рейтинг звезд, которые в данный момент времени очень востребованы на корпоративах.

Пятое место занял Александр Ревва. Несмотря на скандальную историю про побег в Испанию, шоумен смог реабилитироваться в глазах общественности.

На четвертой строчке — Екатерина Скулкина. Бронза досталась Тимуру Родригезу, серебро — Николаю Баскову. А возглавил рейтинг Дмитрий Хрусталев.

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В десятку также вошли Михаил Галустян, Екатерина Варнава, Дмитрий Губерниев и Азамат Масагалиев.

Дмитрий Нагиев, некогда возглавлявший подобный рейтинг, оказался лишь на 14-м месте. А Филиппа Киркорова и Ивана Урганта в списке и вовсе не оказалось.

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