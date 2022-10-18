Киркоров — все: рейтинг самых востребованных звезд

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В десятку также вошли Михаил Галустян, Екатерина Варнава, Дмитрий Губерниев и Азамат Масагалиев.

Дмитрий Нагиев, некогда возглавлявший подобный рейтинг, оказался лишь на 14-м месте. А Филиппа Киркорова и Ивана Урганта в списке и вовсе не оказалось.