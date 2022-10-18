«Мама была на кипише»: как на самом деле «мобилизовали» Талькова-младшего

Когда Игорю Талькову-младшему позвонил корреспондент Teleprogramma.pro, музыкант сразу спросил: «Опять ерунду напишете, которую я не говорил?»
Однако после некоторых уговоров музыкант все-таки рассказал, как он «попал под мобилизацию», про которую расписали СМИ.
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Как рассказал сын Игоря Талькова-старшего, повестку он в глаза не видел. А о том, что он якобы попал под мобилизацию, ему сообщила его мама. Именно к ней почему-то пришла некая бумажка.
«Я вообще плохо понимаю в бюрократии и особенно в повестках этих. Я повестку в глаза не видел, просто прочитал сообщение от моей мамы, и она была на кипише и даже имя мое в телефоне изменила. Потому что она работает в коллективе, а народ сразу начал на стрем какой-то падать, когда про повестки эти объявили», — сказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Тальков-младший.
Музыкант для себя решил, что никуда не пойдет «светить в окошках» и расспрашивать, что с этим делать. Но если за ним «придут» — будет повиноваться и делать на службе то, что действительно умеет — петь песни. Артист считает, что каждый должен заниматься своим делом.
«Хочется, чтобы человечество остановилось в этой мути, которая мутится», — резюмировал Тальков и заметил, что несмотря на то, что он считает себя оппозиционером, в нынешней позиции государства он с ним солидарен. Артист уверен, что иного пути для страны нет. «Я верю в Россию», — сказал Игорь Тальков-младший.
Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин официально заявил, что частичная мобилизация в регионе завершена. То есть пока музыкант может выдохнуть и продолжить петь для народа.