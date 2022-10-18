«Мама была на кипише»: как на самом деле «мобилизовали» Талькова-младшего

Как рассказал сын Игоря Талькова-старшего, повестку он в глаза не видел. А о том, что он якобы попал под мобилизацию, ему сообщила его мама. Именно к ней почему-то пришла некая бумажка.

«Я вообще плохо понимаю в бюрократии и особенно в повестках этих. Я повестку в глаза не видел, просто прочитал сообщение от моей мамы, и она была на кипише и даже имя мое в телефоне изменила. Потому что она работает в коллективе, а народ сразу начал на стрем какой-то падать, когда про повестки эти объявили», — сказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Тальков-младший.