«Сам себя погнал прочь из страны»: что известно о побеге за границу Никиты Преснякова

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Позже выяснилось, что новость оказалась банальной сплетней. Сам артист отказался комментировать ее, а вот Алена Жигалова поспешила высказаться.

«Он сам себя погнал прочь из нашей страны. Уже выяснилось, что его не мобилизовывали. А также стало известно, что сейчас его нет в России, он где-то прячется. Видели на границе в Эстонией.

Где Никита — неизвестно, на связь он так и не вышел. Кстати, стало понятно, что в России он оставил свою жену Алену Краснову», — заявила журналистка в шоу «Алена блин! говорит».