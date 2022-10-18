«Вот-вот поломаюсь»: после расставания с молодым мужем Седокова взвыла

Однако сейчас стало известно, что 39-летняя Седокова оставила своего 30-летнего мужа и прилетела в Россию. Звезда решила основать на родине бизнес, не раскрывая перед поклонниками подробностей.

Вместе с тем Анна Седокова не скрыла от фолловеров, что очень страдает из-за разлуки с любимым и детьми.