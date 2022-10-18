«Вот-вот поломаюсь»: после расставания с молодым мужем Седокова взвыла

Анна Седокова два года назад вышла за молодого баскетболиста из Латвии Яниса Тимму. Вначале они вместе поселились в Москве, а несколько месяцев назад перебрались в Майами.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Однако сейчас стало известно, что 39-летняя Седокова оставила своего 30-летнего мужа и прилетела в Россию. Звезда решила основать на родине бизнес, не раскрывая перед поклонниками подробностей.
Вместе с тем Анна Седокова не скрыла от фолловеров, что очень страдает из-за разлуки с любимым и детьми.
«Я сильно скучаю по своей семье, по пальмам в Майами, супругу и щенку. Чувствовала, как теряю смысл, рвение. Чувствовала, что вот-вот поломаюсь», – рассказала певица.