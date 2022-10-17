«В конце туннеля»: Алла Пугачева лаконично прокомментировала встречу с Борисом Гребенщиковым

Певица Алла Пугачева ведет напряженную светскую жизнь в Израиле. Пока ее супруг гастролирует по странам и весям в попытках обеспечить семье достойное содержание, Алла Пугачева ходит в Израиле на концерты российских исполнителей.

На днях Примадонна посетила выступление певицы Земфиры в Тель-Авиве. Не успела публика отдохнуть после концерта одной рок-звезды, как в гости пожаловала другая — фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

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