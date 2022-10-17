«В конце туннеля»: Алла Пугачева лаконично прокомментировала встречу с Борисом Гребенщиковым

Певица Алла Пугачева ведет напряженную светскую жизнь в Израиле. Пока ее супруг гастролирует по странам и весям в попытках обеспечить семье достойное содержание, Алла Пугачева ходит в Израиле на концерты российских исполнителей.
На днях Примадонна посетила выступление певицы Земфиры в Тель-Авиве. Не успела публика отдохнуть после концерта одной рок-звезды, как в гости пожаловала другая — фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.
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В микроблоге Алла Пугачева поделилась видео, на котором предстала слегка пританцовывающей на концерте БГ.
Примадонна всем своим видом давала понять, что она — ярая фанатка Бориса Гребенщикова.
Сидела на галерке, внимала каждому слову и восторженно улыбалась.
«Встреча с БГ, как встреча со светом в конце туннеля. Борис Гребенщиков», — лаконично высказалась о Гребенщикове Пугачева.