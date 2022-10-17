«Я понаехавшая»: Кудрявцева призналась, как на самом деле заработала на квартиру в Москве

Лера Кудрявцева в шоу «Звезды сошлись» призналась, что ей тяжело приходилось, когда она только приехала в Москву. На первую квартиру копила деньги сама.

«Я ж понаехавшая, и никто мне квартиры не покупал. Я пахала, копила, складывала копеечку к копеечке. И сама впервые тогда купила студию», — заявила звезда.

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Сейчас Кудрявцева живет в шикарном загородном доме вместе с мужем Игорем Макаровым. В доме три этажа, все они жилые. Супруги растят четырехлетнюю дочь.