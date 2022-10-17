«За мягкой личиной скрывается»: как Меладзе обвинил Корчевникова в подлости

Борис Корчевников в последнее время не сходит со страниц прессы. Ведущий прославился не только в качестве ведущего шоу «Судьба человека», но и как добродетельный меценат, который приютил у себя дома беженца и часто организовывает сбор средств для помощи пострадавшим и нуждающимся.

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