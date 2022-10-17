«Я так не могу»: Кудрявцева на фоне слухов о разводе поставила условие Макарову

Ведущая популярного шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, звезда утверждает, что счастлива в браке.

Однако в Сети то и дело всплывают сообщения, что супруги на грани развода. Кудрявцева сплетни опровергает, но, как говорится, нет дыма без огня.

В последнем выпуске программы «Звезды сошлись» Лера заявила, что ненавидит, когда на нее давят.

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«Вот бывает чувства, что ты вечно кому-то должен. Я так не могу, ненавижу, когда так происходит», — загадочно призналась телеведущая.

По слухам, Макаров последние годы сидит без работы и Кудрявцевой самой приходится обеспечивать семью.