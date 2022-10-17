Аплодировали стоя: израильская публика с восторгом приветствовала Пугачеву на представлении

Алла Пугачева и Максим Галкин*

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Алла Борисовна везде узнаваема, даже за границей.

Алла Пугачева недавно вновь улетела из России в Израиль. Певица разместилась на вилле брата своего мужа Максима Галкина* в Кесарии. Однако она частенько появляется в Тель-Авиве, ведя светский образ жизнь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Народная артистка недавно засветилась на концерте Земфиры, где также отметилась актриса Рената Литвинова.

А теперь Алла Борисовна посетила концерт Бориса Гребенщикова. Такую именитую гостью сразу же узнала даже израильская публика. Примадонну люди встретили громкими овациями, а кое-кто даже встал, чтобы отдать честь российской знаменитости.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  