Аплодировали стоя: израильская публика с восторгом приветствовала Пугачеву на представлении

Алла Пугачева недавно вновь улетела из России в Израиль. Певица разместилась на вилле брата своего мужа Максима Галкина* в Кесарии. Однако она частенько появляется в Тель-Авиве, ведя светский образ жизнь.
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Народная артистка недавно засветилась на концерте Земфиры, где также отметилась актриса Рената Литвинова.
А теперь Алла Борисовна посетила концерт Бориса Гребенщикова. Такую именитую гостью сразу же узнала даже израильская публика. Примадонну люди встретили громкими овациями, а кое-кто даже встал, чтобы отдать честь российской знаменитости.
* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.