Аплодировали стоя: израильская публика с восторгом приветствовала Пугачеву на представлении

Народная артистка недавно засветилась на концерте Земфиры, где также отметилась актриса Рената Литвинова.

А теперь Алла Борисовна посетила концерт Бориса Гребенщикова. Такую именитую гостью сразу же узнала даже израильская публика. Примадонну люди встретили громкими овациями, а кое-кто даже встал, чтобы отдать честь российской знаменитости.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.