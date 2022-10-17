Ксения Собчак сделала заявление из аэропорта: «Улетаю в эмиграцию в Дубай»

Ксения Собчак, сидя в VIP-зале аэропорта, записала видеозаявление. В нем ведущая рассказала, куда держит путь, съязвив по поводу российских Telegram-каналов.
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«Друзья, на всякий случай всех заинтересованных предупреждаю. Улетаю в эмиграцию на три дня, как обычно, на этот раз в Дубай. Всем Telegram-каналам приготовиться!» — саркастически произнесла Собчак.
Таким образом Ксения Анатольевна решила пропесочить каналы, которые то и дело сообщают о ее эмиграции из России. Происходит это практически каждый раз, когда ее увидят в аэропорту. Чаще всего слухи ходят об отъезде Собчак в Израиль.