Игорь Крутой прервал паузу, чтобы сделать душераздирающее признание

Известный композитор и продюсер Игорь Крутой с недавних пор крайне редко делает публикации в микроблоге. Маэстро считает, что сейчас не время для частого общения с подписчиками.

Крайне редко Игорь Крутой прерывает молчание, выходя на связь с поклонниками только по важным поводам.

Один из них случился 16 октября. Игорь Крутой сделал заявление в микроблоге, полное боли и тоски.

Он напомнил, что 16 октября родился великий певец, ныне покойный Дмитрий Хворостовский. Игорь Крутой с сожалением отметил, что в этот день поклонники и близкие могли бы поздравлять оперного певца с 60-летием, а он в ответ «улыбался бы нам своей обворожительной улыбкой и пел бы, разрывая наши сердца и души».

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