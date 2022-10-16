Игорь Крутой прервал паузу, чтобы сделать душераздирающее признание

Известный композитор и продюсер Игорь Крутой с недавних пор крайне редко делает публикации в микроблоге. Маэстро считает, что сейчас не время для частого общения с подписчиками.
Крайне редко Игорь Крутой прерывает молчание, выходя на связь с поклонниками только по важным поводам.
Один из них случился 16 октября. Игорь Крутой сделал заявление в микроблоге, полное боли и тоски.
Он напомнил, что 16 октября родился великий певец, ныне покойный Дмитрий Хворостовский. Игорь Крутой с сожалением отметил, что в этот день поклонники и близкие могли бы поздравлять оперного певца с 60-летием, а он в ответ «улыбался бы нам своей обворожительной улыбкой и пел бы, разрывая наши сердца и души».
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Дмитрий Хворостовский. Фото: Global Look Press
«Так должно было быть, но по самому несправедливому стечению обстоятельств Димы уже пять лет нет с нами, и у всех нас ушла привилегия слушать его гениальный голос. Никто не смог занять его вокальный трон, и, чем больше проходит времени с момента его ухода, тем больше становится понятно, что он незаменим. Остается только благодарить бога за то, что он, пусть недолго, но был среди нас, светил всем своим талантом и делал нашу жизнь краше», - написал Игорь Крутой.
Напомним, известный оперный певец, звезда мировой величины Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года, ему было 55 лет.