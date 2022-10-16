Сладкие щечки: Саша Артемова показала подросшую дочку, которую готовится отдать в детский сад

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова растит дочку от Евгения Кузина. Малышке в сентябре исполнилось три года.

Саша Артемова решила, что пришло время отдать наследницу в детский сад.

«На протяжение недели мы с дочкой вели разговоры о садике, как там обитаю дети, что есть воспитатели, занятия, свои правила игры, прогулки и т.д. Правда, моя девочка иногда хочет пойти сразу экстерном в школу и уроки делать. Ну да ладно! На днях так вообще мы гуляли возле государственного сада, и мой ребенок, уткнувшись в забор, со слезами на глазах произнесла фразу: «Я тоже хочу в сад и буду слушать воспитателя», - поделилась Саша Артемова в микроблоге.