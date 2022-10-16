«Зато sold out»: Рита Дакота оказалась под капельницей за два часа до концерта

Есть ли у нее какие-нибудь проблемы со здоровьем, или же артистка просто переутомилась - Дакота уточнять не стала.

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Ранее Рита обратилась к своим фанатам с просьбой исполнить ее мечту - раскупить все билеты на этот концерт.