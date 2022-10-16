«Степень опьянения бывает разной»: Лепс отреагировал на обвинения в концертах подшофе

«С возрастом ты понимаешь, что в выпившем состоянии на сцене работать практически невозможно. Степень опьянения, конечно, может быть разной… 300 г – и пересыхает задняя стенка, начинаются проблемы со звукоизвлечением и так далее», - прокомментировал Григорий Лепс.

Он говорит, что выходит на сцену и полностью отдает себя работе. Кроме того, ему на самом деле все равно, как трактуют его поведение.

Источник: rr-life.ru.