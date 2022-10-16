Певец Ramil’ загладит вину перед погибшей во время его концерта девушкой: деньги плюс песня

Версий по этому поводу выдвигается пока множество: от скрытой болезни зрительницы до несоблюдения технических норм в клубе, где проходило шоу. Пока ничья вина не доказана, однако Рамиль явно чувствует себя неуютно из-за своей причастности к этой трагедии.

Чтобы немного замять ситуацию, он решил помочь деньгами родственникам погибшей и перечислить им всю выручку со злополучного концерта. А также увековечить память о ней, посвятив ей песню.

«Сегодня я сказал ее маме, что в жизни очень важно оставить след после себя… И я хочу помочь ей в этом… Полиночка, ты всегда будешь в наших сердечках… Отныне каждый раз когда мы будем петь песню «Ангелом», она будет для тебя…», - написал Ramil’ в своих соцсетях.

Напомним, Полине стало плохо во время представления, ее вынесли на свежий воздух, вызвали скорую, но спасти ее так и не удалось, пишет сайт «КП-Красноярск».