«Шмары! Смотрите за животными!»: из-за Баскова Федункив сорвалась на поклонников

Марина Федункив, залезла в свои социальные сети и ужаснулась. Накануне она публично поздравила своего друга Николая Баскова с 46-летием и неожиданно нарвалась из-за этого на волну хейта в комментариях.

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Федункив не стала молчать и выставила в ответ гневное видео, в котором поставила на место злопыхателей.

Артистка заявила, что считает своего друга хорошим человеком и как поздравляла его, так и будет поздравлять. На прощание Марина дала ценный совет подписчицам, которые суют нос в чужие дела.