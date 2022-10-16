Опять выкинул номер: колония Ефремова чуть не разорилась из-за артиста (дорогой арестант)

Оказалось, что несмотря на характер ситуации, народная любовь к Ефремову практически не ослабела. В колонию поступают тоннами как бумажные письма, так и электронные. И со всем этим наплывом сотрудникам зоны нужно справляться. А это не просто трудозатратно, но и ударяет по бюджету.

«Со всего мира тюки писем приходят. Почта останавливается — сотрудники не в силах все обработать. Там каждое письмо цензоры должны просмотреть. Электронка, кстати, тоже просматривается. К брату письма из электронной почты поступают уже в распечатанном виде. Это принтер, бумага!» - поведала Анастасия Ефремова.

По ее словам, местная почта тоже испытывает серьезные трудности из-за народной любви к Ефремову, ведь каждая вторая поклонница считает своим долгом прислать ему вкусненького или самодельные теплые носки.